Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette incroyable révélation sur Luis Henrique !

Publié le 29 janvier 2021 à 17h15 par A.M.

Recruté pour 8M€ l'été dernier, Luis Henrique n'a pas réellement réussi à s'imposer à l'OM, André Villas-Boas reconnaissant même une erreur de casting. Mais Pablo Longoria souhaitait absolument recruter le jeune brésilien.

L'été dernier, l'OM s'est contenté de miser sur des prêts et l'arrivée de joueurs libres, à l'exception de Luis Henrique. Le jeune brésilien a été recruté pour environ 8M€ en provenance de Botafogo. Mais alors qu'André Villas-Boas espérait pouvoir utiliser son nouveau joueur dans l'axe pour suppléer Dario Benedetto, il s'est rapidement rendu compte que le profil de Luis Henrique correspondait à celui d'un pur ailier. Une situation qui a poussé l'entraîneur de l'OM à dresser un constat accablant sur le recrutement du jeune brésilien. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », confiait-il en décembre dernier. Mais alors qu'André Villas-Boas assure que l'OM a fait une erreur de casting, Pablo Longoria n'en serait pas convaincu.

Longoria a fait le forcing pour Luis Henrique