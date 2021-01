Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les annonces fracassantes de Villas-Boas sur son avenir !

Publié le 29 janvier 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Coutumier des déclarations très fortes en conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas dérogé à sa réputation. A l'occasion de son passage devant les médias en marge du choc contre le Stade Rennais, l'entraîneur de l'OM a évoqué sans détour son avenir en reconnaissant qu'il quitterait probablement le club en fin de saison.

Comme il sait si bien le faire, André Villas-Boas a créé la stupeur en conférence de presse. Il y a tout juste un an, le technicien portugais n'hésitait pas à mettre son avenir en jeu suite à l'arrivée de Paul Aldridge qui venait empiéter sur les prérogatives d'Andoni Zubizarreta. S'il est finalement resté, il n'a pas prolongé son bail. Et un an après son terrible coup de gueule, André Villas-Boas a de nouveau défrayé la chronique devant les médias. En effet, alors que l'OM traverse une saison plus que poussive entre un parcours européen catastrophique et des résultats poussifs en Ligue 1 ces dernières semaines, l'avenir du Lusitanien est clairement remis en question, Pablo Longoria faisant même de Lucien Favre sa priorité. Toutefois, alors qu'un licenciement paraît compliqué, André Villas-Boas est très lucide concernant son avenir sur le banc de l'OM. Alors que son contrat s'achève en juin prochain, il annonce qu'il quittera le club à l'issue de la saison.

Villas-Boas annonce son départ en juin