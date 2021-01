Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas lâche une énorme bombe sur son avenir !

Publié le 29 janvier 2021 à 13h45 par A.M. mis à jour le 29 janvier 2021 à 13h53

En fin de contrat en juin prochain, André Villas-Boas a assuré qu'il ne devrait pas prolonger son contrat et qu'il quittera donc l'OM en fin de saison.

Après une première saison très réussie sur le banc de l'OM, André Villas-Boas traverse une période bien plus sombre. Rapidement éliminé en Ligue des champions et distancé en Ligue 1, le technicien portugais est tombé de son piédestal. A tel point que son avenir est remis en cause. Pablo Longoria scruterait le marché pour le remplacer et viserait Lucien Favre, libre de tout contrat. Malgré tout, le coût que représenterait le licenciement du Lusitanien refroidirait Jacques-Henri Eyraud. Quoi qu'il en soit, ce sont bien les derniers mois d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM. En fin de contrat en juin prochain, il a reconnu qu'il ne devrait pas prolonger.

«Un départ en juin ? Bien sur, oui»