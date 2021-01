Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Sergio Ramos est lancée !

Publié le 29 janvier 2021 à 13h30 par Dan Marciano

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos aurait de grandes chances de quitter le championnat espagnol à la fin de la saison. Et le PSG pourrait bien l’accueillir cet été comme l’a indiqué Mauricio Pochettino.

Alors que Lionel Messi pourrait quitter son club de toujours lors du prochain mercato estival, un nouveau coup de tonnerre pourrait se produire en Espagne. Arrivé en 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos n’est pas non plus certain de rester à la Casa Blanca la saison prochaine. Agé de 34 ans, le défenseur espagnol voudrait rester au sein de la formation merengue et allonger son bail, mais pour l’heure, il ne parvient pas à trouver de terrain d’entente avec ses dirigeants. Les négociations auraient été entamées depuis des mois, mais des points de divergence existent encore. Des désaccords qui compliqueraient sérieusement les discussions entre les deux parties. A tel point que le Real Madrid se serait fait à l’idée de perdre Sergio Ramos à la fin de la saison.

Ramos prêt à écouter les offres

Capitaine emblématique du Real Madrid et encore performant sous le maillot merengue, Sergio Ramos voudrait obtenir un contrat de deux ans et conserver son salaire actuel, soit 12M€ par an selon les informations d’ El Chiringuito . Après lui avoir dans un premier temps proposé un bail d’un an, conformément à sa politique pour les trentenaires. Florentino Perez serait revenu sur sa décision et aurait accepté de lui proposer un contrat jusqu’en 2023. Mais en grande difficulté financière, le Real Madrid aurait demandé à Sergio Ramos de faire un effort et de baisser sa rémunération de 10%. Une demande refusée par le joueur, qui serait prêt à quitter la Casa Blanca au terme de son contrat. « Je vais commencer à écouter les offres » aurait confié l’international espagnol à son président selon les informations de Josep Pedrerol. Le présentateur d’ El Chiringuito a précisé que le Real Madrid ne comptait pas formuler de nouvelles offres, que les négociations étaient à l’arrêt et que le Real Madrid s’est fait à l’idée de perdre son capitaine à l’intersaison.

« Au PSG, Sergio Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner »