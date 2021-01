Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real, Barça… Pochettino livre les dessous de son arrivée au PSG !

Publié le 29 janvier 2021 à 10h45 par T.M.

Après un peu plus d’un an sans entraîner, Mauricio Pochettino s’est engagé avec le PSG, en remplacement de Thomas Tuchel. Une arrivée évoquée par l’Argentin, qui était également annoncé au Real Madrid et au FC Barcelone.

Fin décembre-début janvier, le PSG a opéré un énorme changement. En effet, tout d’abord, le club de la capitale s’est séparé de Thomas Tuchel. Quelques jours plus tard, c’est Mauricio Pochettino qui a été nommé entraîneur du PSG. Ancien joueur parisien, l’Argentin fait donc son retour dans la capitale, retrouvant par la même occasion un travail, lui qui avait été remercié par Tottenham fin 2019. D’ailleurs, depuis son départ des Spurs, Pochettino était annoncé un peu partout. Le natif de Murphy était un entraîneur très courtisé, son nom avait notamment été évoqué à Manchester United, au FC Barcelone ou encore au Real Madrid.

« Le PSG ? Le projet idéal »