Mercato - Real Madrid : La grosse annonce du Real sur la succession de Sergio Ramos !

Publié le 29 janvier 2021 à 21h30 par T.M.

D’ici quelques mois, Sergio Ramos pourrait ne plus être un joueur du Real Madrid. Un possible départ sur lequel on s’est prononcé au sein de la Casa Blanca.

A 34 ans, Sergio Ramos voit son avenir s’assombrir au Real Madrid. En effet, alors que l’Espagnol est en fin de contrat, il n’arrive pas à trouver de terrain d’entente avec Florentino Pérez pour prolonger. Et c’est finalement au PSG que Sergio Ramos pourrait rebondir. D’ailleurs, selon les informations d’ El Pais , le capitaine merengue aurait même fait savoir à son président qu’il disposait d’une offre XXL du PSG, prêt à lui offrir un salaire annuel de 20M€. D’ailleurs, au cours de cet échange, Florentino Pérez aurait même poussé son joueur à accepter cette offre, ne voulant pas revoir sa position et changer son offre.

« S’il s’en va… »