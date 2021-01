Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une guerre des nerfs dans le dossier Mbappé ?

Publié le 29 janvier 2021 à 23h15 par La rédaction

Le contexte apparaît aujourd’hui favorable pour qu’une guerre des nerfs se joue dans les prochaines semaines au sujet de l’avenir de Kylian Mbappe. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien Marca apporte des éléments sur ce qu’a analysé l’état-major du Real Madrid après la déclaration de Kylian Mbappe au sujet de son avenir, le joueur affirmant : « Je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion. La réflexion avance ? Oui, oui bien sûr ça avance et je suis très heureux ici parce que le PSG m'a donné des opportunités incroyables et je suis reconnaissant à vie de ce que le club m'a donné ». Une déclaration qui n'est évidemment pas passée inaperçue du côté du Real Madrid où l’on a lu entre les lignes la légère mise de pression mise par l’attaquant français, mais côté merengue, on ne compte pas déroger à la ligne de conduite fixée par Florentino Pérez depuis plusieurs années, à savoir ne pas discuter avec un joueur sous contrat dans un autre club à moins que ce dernier n’indique son désir de partir. En clair, tant que Mbappe n’a pas signalé au PSG qu’il ne prolongerait pas, le Real Madrid ne fera rien, d’autant qu’il reste soucieux de sa bonne relation avec le club parisien.

Il n’y aura rien avant la fin de saison

Dans ces conditions, il apparaît certain que le dossier Mbappe ne se décantera pas avant la fin de saison, Kylian Mbappe souhaitant prendre son temps avant de trancher, et le Real Madrid étant déterminé à ne rien faire tant que le Français n’avait pas clarifié sa situation avec le PSG… De quoi lancer une véritable guerre des nerfs entre les différentes parties.