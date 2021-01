Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a réactivé une vieille piste !

Publié le 29 janvier 2021 à 22h15 par A.C.

En cette fin de mercato hivernal, Leonardo semble attentif à la moindre occasion pour renforcer le PSG.

Pour le moment, le Paris Saint-Germain a été plutôt calme cet hiver. Leonardo semble en effet concentré sur la résolution de certains dossiers internes, comme les prolongations de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Angel Di Maria. Pourtant, les médias italiens ont récemment évoqué une possible opération avec l’AS Roma. Calciomercato.com a notamment annoncé que les Romains auraient proposé un échange entre Mauro Icardi et Edin Dzeko, avec le PSG qui aurait réclamé Lorenzo Pellegrini en plus. Le milieu n’est pas inconnu au PSG, puisque nous vous révélions en exclusivité sur le10sport.com que Leonardo a essayé de le recruter cet été.

Leonardo a tenté le coup pour Pellegrini