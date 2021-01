Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo plombé par Pep Guardiola sur un gros dossier ?

Publié le 29 janvier 2021 à 1h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait des vues sur Edin Dzeko qui est en instance de départ à l’AS Rome, le buteur bosnien rêverait quant à lui de rejoindre… Manchester City !

Plus que jamais en rupture avec son entraîneur Paulo Fonseca du côté de l’AS Rome, Edin Dzeko (34 ans) devrait partir avant la fin du mercato hivernal. Ces derniers jours, un intérêt du PSG a été évoqué pour le buteur bosnien, qui pourrait donc venir renforcer le secteur offensif de Mauricio Pochettino alors que son contrat avec l’AS Rome court jusqu’en juin 2022. Mais Dzeko aurait d’autres projets…

Dzeko rêve de Manchester City