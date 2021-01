Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edin Dzeko aurait tranché pour son avenir !

Publié le 27 janvier 2021 à 1h45 par A.D.

Annoncé dans les petits papiers du PSG, Edin Dzeko, buteur de l'AS Rome, aurait visiblement pris une grosse décision pour son avenir.

En délicatesse avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko a perdu sa place et son brassard de capitaine, avant d'être placé sur la liste des transferts de l'AS Rome. Conscient de la situation d'Edin Dzeko, Leonardo serait emballé par l'idée de le recruter. Et il ne serait pas le seul, puisque l'Inter et la Juventus auraient également un faible pour le buteur bosnien de 34 ans. Alors que le mercato hivernal va bientôt se terminer, le directeur sportif du PSG, ainsi que ses concurrents, pourraient avoir la possibilité de récupérer Edin Dzeko gratuitement dès cet hiver.

Un prêt sec cet hiver pour Edin Dzeko ?