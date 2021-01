Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande annonce pour l'avenir de Jesse Lingard !

Publié le 27 janvier 2021 à 1h00 par A.D.

Alors que l'OM aurait coché le nom de Jesse Lingard, Pablo Longoria aurait toutes les raisons d'y croire pour le joueur de Manchester United.

Pablo Longoria se montre particulièrement actif sur ce mercato hivernal. Après avoir recruté Pol Lirola et Arkadiusz Milik et s'être séparé de Kostas Mitroglou et de Morgan Sanson, l'Espagnol voudrait boucler l'arrivée de Jesse Lingard. Toutefois, le Head of Football de l'OM pourrait voir West Ham lui couper l'herbe sous le pied. A en croire les dernières indiscrétions de The Times , les Hammers auraient trouvé un accord avec la direction de Manchester United pour le prêt de Jesse Lingard. Interrogé sur ce dossier, Ole Gunnar Solskjaer a redonné espoir à l'OM. En effet, le coach des Red Devils a expliqué qu'il n'y avait aucun accord pour le départ de Jesse Lingard.

«Aucun accord n'a été conclu»