Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un appel du pied venu de MLS !

Publié le 27 janvier 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors que le flou règne sur l'avenir de Lionel Messi à Barcelone, Gabriel Heinze, l'entraîneur d'Atlanta United, s'est montré favorable à son arrivée dans la MLS.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? La question est toujours sans réponse à l'heure actuelle, mais elle continue de déchaîner les passions. La star argentine a disputé l'intégralité de sa carrière à Barcelone, mais les problèmes financiers rencontrés par son club de toujours, associés à des résultats sportifs décevants, jettent un froid sur son avenir en Catalogne. Son contrat avec les Blaugrana se termine en juin prochain, ce qui indique que La Pulga est d'ores et déjà libre de s'engager avec l'équipe de son choix. Si Jordi Alba espère le voir continuer à Barcelone, d'autres grosses cylindrées européennes, comme le PSG et Manchester City, lui feraient également la cour. A moins que Lionel Messi ne fasse un choix encore plus surprenant...

« Messi en MLS, ce serait formidable »