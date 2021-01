Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Barcelone, on prend position pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 26 janvier 2021 à 18h30 par T.M.

L’incertitude règne toujours concernant l’avenir de Lionel Messi, annoncé entre Barcelone, le PSG et Manchester City. Néanmoins, du côté de la Catalogne, ce dossier ne manque pas de faire réagir.

Après ce qui est arrivé l’été dernier et le burofax envoyé par Lionel Messi pour demander à quitter le FC Barcelone, le feuilleton concernant l’avenir de l’Argentin est très loin d’être terminé. En effet, alors que La Pulga a fait toute sa carrière au Barça, un divorce pourrait se rapprocher. En fin de contrat, Messi n’a toujours pas prolongé et pourrait donc s’en aller librement à la fin de la saison. Alors que le prochain président blaugrana, qui sera connu début mars, aura la lourde tâche de négocier avec Lionel Messi pour le faire prolonger, l’idée de le voir partir est bel et bien réelle. D’ailleurs, en coulisses, certains se tiennent prêts, notamment le PSG. Comme l’a fait savoir Leonardo, le club de la capitale a sa place réservée au cas où le sextuple Ballon d’Or venait à faire ses valises. Et un transfert vers Paris prend de plus en plus d’ampleur au fil des jours, d’autant plus que selon les dernières informations, le joueur de Ronald Koeman aurait commencé à prendre des cours de français avec sa famille.

« J’ai espoir qu’il va rester »

Lionel Messi finira-t-il alors par rejoindre le PSG dans les mois à venir ? Au FC Barcelone, on souhaite en tout cas éviter cela. Et ce mardi, c’est Jordi Alba, l’un des joueurs les plus proches de l’Argentin en Catalogne, qui a pris position sur cette question brulante. Pour Movistar , le latéral espagnol a ainsi confié : « Les envies de départ de Messi l’été dernier ? Une fois que la saison avait débuté, nous n’avons pas parlé de cela. C’est quelqu’un de très humble et il m’a beaucoup aidé. Je suis meilleur avec lui dans mon équipe et je souhaite qu’il continue plusieurs années au FC Barcelone. Cela serait le meilleur pour tous. Il est fondamental pour tous les coéquipiers. J’ai espoir qu’il va rester. Pour le Barça, ça serait bien ».

