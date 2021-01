Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe qui rapproche Lionel Messi du PSG !

Publié le 26 janvier 2021 à 8h45 par B.C. mis à jour le 26 janvier 2021 à 8h55

Libre à l’issue de la saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi est en pleine réflexion pour son avenir. Alors que le PSG apparaît comme une piste sérieuse pour l’Argentin, Geoffroy Garétier, journaliste à Canal+, est venu faire une révélation de taille dans ce dossier.

Proche d’un départ l’été dernier, Lionel Messi avait finalement décidé de rester au FC Barcelone, presque à contrecoeur tant l’attaquant semblait déterminé à plier bagage. Ce dernier n’a donc pas prolongé son bail et sera libre de s’engager où il le souhaite à l’issue de la saison. Lionel Messi ne devrait prendre aucune décision définitive d’ici l’été prochain, et en attendant, les prétendants ont lancé leur opération séduction visant à convaincre la Pulga de quitter le Barça pour rejoindre leurs rangs. Alors que Manchester City était annoncé favori ces derniers mois, le PSG s’est repositionné dans ce dossier, grâce notamment aux nombreux appels du pied lancé par des Parisiens, à l’instar de Neymar ou Leandro Paredes, et cela pourrait porter ses fruits.

Lionel Messi et ses proches prendraient des cours de français !