Mercato : Le PSG fait un forcing monstrueux pour Lionel Messi !

Au PSG, on ne se cache plus pour Lionel Messi. Après le gros appel du pied de Neymar en direction de l’Argentin, c’est Leonardo qui a avoué cette semaine être attentif à la situation de la star du FC Barcelone. Des propos qui feraient grincer des dents en Catalogne, mais cela n’a pas empêché Leandro Paredes d’en rajouter une couche ce jeudi.

Lionel Messi a marqué le dernier mercato estival avec ses velléités de départ. L’Argentin avait officiellement fait savoir à sa direction, via un burofax, qu’il souhaitait partir à une année de la fin de son bail. Après plusieurs jours de suspense, Lionel Messi a finalement décidé de rester afin de ne pas entrer en guerre avec son club de coeur, mais sans pour autant prolonger son contrat. Ainsi, une saison 2 du feuilleton Messi est attendu l’été prochain, mais l’attaquant de 33 ans se retrouve déjà au coeur de l’actualité. Alors que les différents candidats à la présidence du FC Barcelone exposent leur plan depuis plusieurs semaines pour convaincre la tête de gondole du club culé de finir sa carrière en Catalogne, les prétendants restent à l’affût de la moindre opportunité pour avancer dans le dossier Messi. Longtemps considéré comme favori, Manchester City se montre discret publiquement, à la différence du PSG, qui semble avoir changé de stratégie en voulant clairement afficher sa position afin de mettre la pression sur Lionel Messi.

Neymar a enclenché l’opération Messi pour le PSG

Au micro d’ ESPN le 2 décembre, Neymar a été le premier à dégainer en affichant son souhait de rejouer avec Lionel Messi, l’un de ses grands amis : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? À ma place, je sors moi, il n'y a pas de problème », avait lâché le Brésilien dans un éclat de rire, avant de se montrer beaucoup plus sérieux : « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble . » Les plans de Neymar ne font aucun doute. Un retour au FC Barcelone n’est pas à l’ordre du jour pour l’attaquant auriverde, désormais épanoui dans la capitale française au point d’envisager une prolongation de contrat. De plus, le Barça ne peut plus se permettre d’espérer un retour de son ancienne star compte tenu de l’état dramatique de ses finances. C’est donc bien sous le maillot du PSG que Neymar souhaite de nouveau évoluer au côté de Lionel Messi. Interrogé sur cette bombe, le sextuple Ballon d’Or avait voulu temporiser quelques semaines plus tard lors d’un long entretien accordé à La Sexta : « Il faudrait lui demander pourquoi il a dit ça. (…) Je ne sais pas où j’irai, j’attendrai la fin de la saison. »

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG »

En attendant la fin de saison, Leonardo a confirmé cette semaine dans les colonnes de France Football que le PSG était bel et bien intéressé par Lionel Messi : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période . » Une sortie qui a fait grand bruit en Catalogne, et cela aurait été très mal vu au sein du FC Barcelone si l’on en croit les informations du quotidien Sport ce jeudi. Le quotidien catalan indique que cette offensive explicite du PSG aurait provoqué une « profonde indignation » chez les Blaugrana et n’hésite pas à tacler la direction parisienne : « Le PSG est devenu un voyou sans se soucier de manquer de respect à une entité comme le FC Barcelone. » Selon Sport , les dernières sorties parisiennes serviraient à séduire Lionel Messi, afin qu’il puisse se sentir désiré alors que l’Argentin est excédé par les nombreux problèmes dans son club actuel. Une tactique qui avait porté ses fruits en 2017 avec Neymar, qui avait fini par donner son aval pour rejoindre le PSG.

Malgré la rogne du Barça, Paredes en rajoute une couche