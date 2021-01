Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup à la Neymar tenté avec Lionel Messi ?

Publié le 21 janvier 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que Leonardo a laissé entendre cette semaine que le PSG pourrait se positionner pour enrôler Lionel Messi l’été prochain, le club de la capitale aurait déjà entrepris les grandes manoeuvres afin de recruter l’international argentin.

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où », a indiqué Leonardo dans un entretien accordé à France Football cette semaine. Ce faisant, le directeur sportif du PSG a ouvert la porte à une éventuelle arrivée de Lionel Messi au sein du club de la capitale l’été prochain. Il faut dire que les pensionnaires du Parc des Princes pourraient avoir une occasion en or de frapper un grand coup puisque celui qu’on surnomme La Pulga arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain et que, pour l’heure, une prolongation ne serait pas à l’ordre du jour.

Leonardo souhaiterait que Lionel Messi se sente dépaysé au FC Barcelone