Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour Messi !

Publié le 20 janvier 2021 à 22h15 par T.M.

Leonardo l’a assuré, il se tient prêt pour récupérer Lionel Messi. Toutefois, en réalité, le PSG serait beaucoup plus avancé que cela pour la star du FC Barcelone.

Pour le moment, Lionel Messi n’a pris aucune décision définitive concernant son avenir. De quoi laisser place à de nombreuses rumeurs, y compris concernant un départ du FC Barcelone. En effet, l’Argentin est en fin de contrat et pourrait donc être libre en fin de saison. Une opportunité qui n’a pas échappé au PSG. Dans son entretien pour France Football , Leonardo a révélé se tenir à l’affût pour récupérer Messi au cas où l’occasion venait à se présenter : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où ».

Des contacts déjà engagés !