Mercato - PSG : Leonardo doit-il recruter Lionel Messi ?

Publié le 20 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

D’ici quelques mois, Lionel Messi pourrait quitter librement le FC Barcelone. L’Argentin pourrait donc entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Le PSG doit-il alors tenter le coup ?

L’été dernier, la planète football a tremblé lorsque Lionel Messi avait transmis ses envies d’ailleurs à la direction du FC Barcelone. Finalement, l’Argentin avait été retenu en Catalogne, mais son départ pourrait intervenir d’ici quelques mois. En effet, en fin de contrat, La Pulga n’a toujours pas prolongé et pourrait donc être libre à la fin de la saison. Une occasion que pourrait bien saisir le PSG. Depuis plusieurs mois, il est annoncé que le club de la capitale se tient à l’affût et Leonardo a confirmé cela pour France Football , expliquant : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période ».

Des questions sur l’arrivée de Messi