Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur le trio Neymar-Mbappé-Messi !

Publié le 20 janvier 2021 à 9h45 par T.M.

Alors que Leonardo se tient prêt pour faire venir Lionel Messi au PSG, ce gros coup ne devrait toutefois pas être sans conséquence pour le club de la capitale. Explications.

Pour le moment, Lionel Messi n’a toujours pas tranché pour son avenir. En fin de contrat au FC Barcelone, l’Argentin pourrait donc s’en aller à l’issue de la saison et si tel était le cas, le PSG sera présent pour saisir la grosse affaire. En effet, dans un entretien accordé à France Football , Leonardo a fait une énorme annonce sur ce dossier Messi, expliquant : « On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où ».

« Si Messi arrive, Mbappé ne pourra plus être là »