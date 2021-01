Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les phrases de Leonardo sur Messi au décodeur

Publié le 20 janvier 2021 à 1h45 par La rédaction

Leonardo s’est exprimé sur le dossier Lionel Messi. Analyse.

Dans les colonnes de France Football, Leonardo a évoqué la situation de Lionel Messi à Barcelone et l’hypothèse d’une offensive du Paris Saint-Germain sur la star argentine en fin de saison : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période ».

Un message pour Messi

Comment interpréter les propos du directeur sportif du Paris SG ? Très clairement, Leonardo officialise l’intérêt du club de la capitale sur le dossier (tout en maintenant bien sûr une prudence de circonstance), afin de rassurer Neymar sur le fait que Paris était bien là. Mais il n’est pas difficile d’imaginer qu’il s’agit aussi d’émettre un message clair à Messi sur les intentions parisiennes, et de lui indiquer que le PSG était bel et bien prêt à dégainer pour le faire venir…