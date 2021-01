Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tire la sonnette d’alarme pour l’avenir de Messi !

Publié le 19 janvier 2021 à 22h00 par Th.B.

Pressenti comme étant le favori à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta serait un élément phare d’une éventuelle prolongation de contrat de Lionel Messi. Mais selon lui, le report des élections est une bêtise de ce point de vue spécifique.

Et si Lionel Messi restait finalement au FC Barcelone ? Sous contrat jusqu’en juin prochain au Barça , le capitaine du club blaugrana serait plus proche d’un départ libre que d’une prolongation. Néanmoins, le sextuple Ballon d’or prendrait sérieusement en considération l’option de rallonger son aventure blaugrana qui dure depuis 21 ans si le favori à la présidence du FC Barcelone, à savoir Joan Laporta, lui promettait de renforcer l’effectif l’été prochain. C’est du moins l’information qu’Eduardo Inda, directeur d’ Ok Diario , a divulgué sur le plateau d’ El Chiringuito dans la nuit de lundi à mardi. « Messi a dit à Laporta que s'il construisait une équipe compétitive avec trois ou quatre noms importants, il était prêt à rester à Barcelone ». Mais d’après Joan Laporta, on n’en est pas encore là et le report des élections jouerait contre le FC Barcelone dans le feuilleton Lionel Messi.

« Reporter les élections nuit aux chances de prolongation de Lionel Messi »