Mercato - PSG : Nouvel élément en faveur de la prolongation de Neymar

19 janvier 2021

Dans le clan Neymar, on veille à émettre des messages très clairs sur l’état d’esprit du joueur vis-à-vis du PSG.

Interrogée au micro d’Europe 1, Isabela Pagliari, la journaliste brésilienne proche du clan Neymar, a livré de nouvelles indications sur l’état d’esprit de l’attaquant brésilien : « Neymar a vécu dans sa carrière beaucoup des moments difficiles, des traumas. Mais aujourd’hui il est heureux au PSG et avec la sélection brésilienne. On le voit, il fait des efforts sur le terrain, plus que Mbappé. Je sais qu’il fait des efforts de diététique. Il a un chef chez lui qui s’appelle Mauro. Ses repas sont très sains ».

Neymar veut apporter des garanties

Ce témoignage tend à confirmer de manière très claire que Neymar souhaite aujourd’hui offrir un maximum de garantie au Paris Saint-Germain sur son sérieux et son investissement. Dans le contexte d’une discussion concrète menée avec le club de la capitale, cela apporte un nouvel élément en faveur d’une prolongation du joueur à Paris.