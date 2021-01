Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’est pas au bout de ses peines pour Mbappé

Publié le 19 janvier 2021 à 20h45 par Th.B.

Lui qui est en pleine « crise » statistique au PSG, cette situation pourrait considérablement compliquer la prolongation de contrat de Kylian Mbappé.

Le dernier but en date de Kylian Mbappé remonte au 23 décembre dernier lors de l’ultime journée de Ligue 1 avant la trêve hivernale. Depuis, le champion du monde tricolore n’a plus trouvé le chemin des filets et n’a pu offrir une passe décisive à ses coéquipiers qu’à une seule reprise. Une forme qui interroge et qui pourrait bien avoir un lien avec son avenir selon la journaliste Isabela Pagliari, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022. « Je pense que l'avenir de Kylian joue, et peut-être qu'il veut partir, un peu quand Neymar voulait partir du Paris Saint-Germain où l'on voyait qu'il n'était pas bien du tout. Mais le fait que l'on dise qu'il veut suivre les pas de Neymar cela ne veut rien dire avec le football actuel. Il a besoin de faire sa vie, il a besoin de faire son trajet. Et s’il veut s'inspirer de Neymar, il faut déjà savoir bien jouer, car la technique de Ney est quelque chose d’impressionnant ».

La méforme de Mbappé complique la donne pour la prolongation de Mbappé