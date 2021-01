Mercato - Real Madrid : Tout serait déjà acté pour l'avenir de David Alaba !

Foot - Mercato - Real Madrid

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba serait suivi de près par plusieurs écuries européennes. Néanmoins, tout indiquerait que l'actuel joueur du Bayern Munich évoluera au Real Madrid la saison prochaine.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern, David Alaba serait condamné à faire ses valises l'été prochain. Conscientes de la situation du défenseur autrichien, les plus grosses écuries européennes se livreraient une véritable bataille royale pour le recruter librement et gratuitement. Alors que le PSG, Manchester United, City, Chelsea, Liverpool, le FC Barcelone et le Real Madrid se disputeraient David Alaba, Zinedine Zidane serait (presque) assuré de rafler la mise.

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées ce mardi sur son compte Twitter , le Real Madrid aurait préparé un pré-contrat à hauteur de 12M€ nets par saison pour David Alaba depuis le début du mois de janvier. Alors que son rêve serait d'évoluer chez les Merengue, l'Autrichien devrait parapher ce bail dans les prochaines semaines. Et ce, malgré le dernier assaut de Liverpool. A en croire le journaliste italien, Jürgen Klopp aurait formulé une offre XXL il y a deux semaines, mais celle-ci ne devrait pas faire vaciller David Alaba.

