Mercato - PSG : Leonardo veut doubler le Real Madrid dans ce dossier XXL !

Alors que la presse espagnole annonce ce mardi l’arrivée prochaine de David Alaba au Real Madrid, il n’en serait rien. D’autres clubs continueraient de négocier pour l’Autrichien, à commencer par le PSG.

David Alaba promis au Real Madrid ? Marca annonce ce mardi qu’un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties afin de permettre l'arrivée de l’Autrichien chez les Merengue l’été prochain, lorsque son bail avec le Bayern Munich touchera à sa fin. Le joueur aurait d'ailleurs déjà passé sa visite médicale si l'on en croit le quotidien espagnol. Cependant, le clan Alaba a tenu à mettre les choses au clair auprès de Bild , assurant que « rien n’est fixé avec le Real Madrid et rien n’a été signé . » Le suspense reste donc entier, d’autant que les prétendants sont nombreux à vouloir s’attacher les services du défenseur polyvalent, et notamment le PSG.

Journaliste à Sky Sport Deutschland , Max Bielefeld confirme également que rien n’est acté pour l’avenir de David Alaba. Le Real Madrid serait bel et bien passé à l’action en proposant une grosse offre à l’Autrichien, mais aucun terrain d’entente n’aurait encore été trouvé. Bielefeld ajoute par ailleurs que David Alaba n’a effectué aucune visite médicale avec le Real Madrid. Des examens auraient en réalité été réalisés sur le joueur à l’initiative de Pini Zahavi, son agent, pour des questions d’assurance privée. Les discussions se poursuivent donc avec les autres clubs intéressés, à commencer par le PSG qui souhaiterait mettre la main sur lui pour renforcer sa défense. Le FC Barcelone, Manchester City et Manchester United auraient également entamé les négociations avec le clan Alaba en vue de la saison prochaine.

