Mercato - Real Madrid : Le clan David Alaba sort du silence pour le Real !

Ce mardi, la presse espagnole assure que David Alaba aurait déjà signé au Real Madrid en vue de la saison prochaine. Une information démentie par le père du joueur.

Libre à l’issue de la saison, David Alaba ne devrait pas prolonger son bail avec le Bayern Munich, sauf énorme retournement de situation. L’Autrichien peut donc négocier avec les clubs de son choix en vue de la saison prochaine, et son profil ne laisse pas indifférent. Le PSG, le FC Barcelone, Manchester City et le Real Madrid seraient notamment sur les traces du défenseur polyvalent, mais c’est bien le club de Zinedine Zidane qui partirait favori. Ce mardi, Marca annonce même que tout serait réglé pour sa venue dans la capitale espagnole. David Alaba aurait déjà validé sa visite médicale avec un médecin du Real Madrid, permettant aux Merengue de réaliser le premier gros coup de l’été 2021, mais l’entourage du joueur est venu démentir ces informations.

Sur Twitter , Christian Falk, journaliste à Bild , a fait une importance mise au point dans ce dossier : « J'ai parlé au père et à l'agent George (Alaba). Il dit : rien n'est encore fixé avec le Real Madrid et rien n'a été signé. il y a d'autres clubs intéressés. » Zinedine Zidane serait donc encore loin d’avoir bouclé son premier renfort de l’été 2021. De quoi laisser de l’espoir aux autres clubs, dont le PSG.

Update @David_Alaba: I spoke to father and agent George. He says: nothing is fixed yet with @realmadrid and nothing has been signed. there are other interested clubs @BILD_Sport @marca