Mercato - PSG : Le Qatar aurait déjà fixé le prix du transfert de Mbappé !

Publié le 19 janvier 2021 à 9h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid compte bien tenter sa chance pour Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, le PSG aurait déjà fixé le prix du champion du monde tricolore.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est sollicité par sa direction pour prolonger, mais l’international français semble en plein doute pour son avenir, d’autant que le Real Madrid reste à l’affût. Dans un entretien pour France Football , Leonardo s’est montré ferme concernant la situation de Mbappé et Neymar : « J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester », a indiqué le directeur sportif du PSG. Un départ de Mbappé serait donc envisageable si le Bondynois refuse de prolonger son bail, et un prix aurait même été fixé par le club.

150M€ pour Mbappé ?