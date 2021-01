Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas doit-il quitter l’OM ?

Publié le 19 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Que ce soit sur ou en dehors du terrain, ça bouge dans tous les sens à l’OM. Si bien qu’une menace de démission aurait été formulée de la bouche d’André Villas-Boas. Mais selon vous, l’entraîneur de l’OM doit-il décider de claquer la porte ? C’est notre sondage du jour !

L’OM traverse une période délicate au niveau de ses résultats sportifs. Le revers face à Nîmes samedi soir (2-1), qui était alors la lanterne rouge de la Ligue 1, semble avoir été l’échec de trop. Après une défaite face au PSG mercredi pour le Trophée des champions, un nul concédé sur la pelouse de Dijon et une autre désillusion à Angers avant la trêve hivernale, c’était trop pour Jacques-Henri Eyraud qui a poussé un énorme coup de gueule selon divers médias dimanche. Pointant notamment du doigt un manque criant d’implication de la part des joueurs et particulièrement ceux comme Florian Thauvin et Jordan Amavi, sont en fin de contrat en juin prochain. Avant que le président de l’OM ne tienne ce discours, André Villas-Boas en aurait tenu un tout aussi dur auprès de son vestiaire dans la foulée de la défaite samedi soir en évoquant le terme « démission ».

Un coup de pression de Villas-Boas, mais doit-il aller au bout ?