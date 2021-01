Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho aurait fixé une condition dans le dossier Alli !

Publié le 19 janvier 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que les rumeurs se succèdent concernant l’arrivée en prêt de Dele Alli, ce dossier ne serait pas sur le point d’être bouclé. Et pour que José Mourinho finisse par donner son aval au PSG, il faudrait qu’il soit certain d’avoir son remplaçant avant la fin du mercato.

Comme Le Parisien l’a assuré dans ses colonnes ce mardi, Dele Alli est la piste la plus chaude du PSG et pourrait bien être l’unique recrue hivernale effectuée par Leonardo. Le 26 décembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Mauricio Pochettino préférait le milieu offensif de Tottenham à la piste menant à Christian Eriksen. Et la donne n’aurait pas changé, mais la situation un tantinet. Depuis, Dele Alli aurait fait d’une arrivée au PSG une véritable volonté selon Téléfoot La Chaîne. Cependant, rien ne serait encore bouclé et pour que cette opération se concrétise, il faudrait rassurer José Mourinho, entraîneur de Tottenham, sur un point bien précis.

Mourinho veut un joueur confirmé en échange