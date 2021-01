Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler, Di Maria... Leonardo prépare une opération XXL !

Publié le 19 janvier 2021 à 1h15 par D.M.

Le PSG se serait fixé comme priorité de recruter Dele Alli durant ce mois de janvier. Un dossier prioritaire pour le club parisien, qui cherche à anticiper les possibles départs de Julian Draxler et d’Angel Di Maria à la fin de la saison.

Nommé il y a quelques semaines au poste d’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a son rôle à jouer dans le mercato hivernal. Passé par Tottenham, le technicien argentin voudrait amener à Paris certains joueurs passés sous ses ordres en Premier League à l’instar de Dele Alli. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 26 décembre dernier, l’international anglais est la priorité de Mauricio Pochettino au milieu de terrain, mais ce dossier donne du fil à retordre à Leonardo. Selon L e Parisien , Tottenham aurait valorisé Dele Alli à 50M€. Une somme conséquente pour le PSG, qui poursuit les négociations avec le club anglais

Alli pour remplacer Draxler ou Di Maria ?