Mercato - PSG : Pochettino est fixé pour cet international français !

Publié le 18 janvier 2021 à 22h10 par La rédaction

Désireux de renforcer la charnière centrale et d'apporter de la concurrence à Marquinhos et Presnel Kimpembe, les dirigeants du PSG surveilleraient la piste qui mène à Dayot Upamecano. Mais, pour cela, il leur faudrait attendre l'été prochain.

Depuis son arrivée à la tête du PSG en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a déjà effectué quelques changements au sein de l'effectif et de la tactique mise en place. C'est notamment le cas en défense centrale, où Marquinhos a repris sa place aux côtés de Presnel Kimpembe. Malgré ce repositionnement, le PSG aimerait densifier ce secteur de jeu et les dirigeants du club de la capitale auraient déjà coché quelques noms. Selon les informations d' Eurosport UK , le PSG s'intéresserait notamment à Dayot Upamecano (22 ans), international français (3 sélections) sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en juin 2023 et qui dispose d'une clause libératoire estimée à 42M€. Un dossier qui semble compliqué à résoudre, du moins, en ce qui concerne ce mercato d'hiver.

Dayot Upamecano ne sera pas vendu en janvier !