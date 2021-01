Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un énorme coup avec un international français !

Publié le 15 janvier 2021 à 13h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs afin de densifier ce secteur de jeu en renforçant la concurrence pour Marquinhos et Presnel Kimpembe, le PSG aurait relancé la piste menant à Dayot Upamecano.

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en début d'année, Mauricio Pochettino n'a pas encore concrètement apposé sa patte sur l'effectif parisien, mais il a tout de même déjà pris quelques décisions. Il a ainsi placé Marco Verratti dans une position de meneur de jeu, et semble avoir acté le positionnement de Marquinhos. Régulièrement utilisé au milieu de terrain par Thomas Tuchel, le Brésilien a été replacé en défense centrale par Mauricio Pochettino, son poste de prédilection. Le capitaine du PSG devrait donc former la charnière parisienne avec Presnel Kimpembe, mais cela n'empêche pas le club de la capitale de prospecter sur le marché en quête d'un nouvel axial. Dans cette optique, un international français susciterait l'intérêt de Leonardo.

Le PSG relance la piste Upamecano