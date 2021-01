Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, Pogba... Leonardo au cœur d'une opération colossale ?

Publié le 15 janvier 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que le PSG aurait relancé la piste menant à Paulo Dybala, la Juventus pourrait en profiter pour boucler l'arrivée de Paul Pogba.

En quête d'un renfort offensif dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain, Leonardo aurait réactivé la piste menant à Paulo Dybala. Il faut dire que l'attaquant argentin, très apprécié par Mauricio Pochettino, n'a toujours pas prolongé son bail à la Juventus qui prend fin en juin 2022. Et le PSG compte bien profiter de cette situation et serait disposé à offrir près de 60M€ pour recruter Paulo Dybala. Une proposition qui pourrait faire réfléchir le club turinois.

Dybala au PSG pour débloquer l'arrivée de Pogba à la Juve ?