Mercato - PSG : Pochettino a reçu une première réponse pour Dele Alli !

Bien déterminé à obtenir le prêt de Dele Alli au PSG cet hiver, Mauricio Pochettino semble pour l’instant butter sur l’incertitude de la direction Tottenham, qui n’aurait pas encore tranché pour l’avenir de l’international anglais.

Depuis sa nomination sur le banc du PSG officialisée début janvier, Mauricio Pochettino aurait rapidement identifié sa grande priorité du mercato hivernal et fait le forcing en coulisses pour obtenir le prêt de Dele Alli. En manque de temps de jeu à Tottenham sous les ordres de José Mourinho, le milieu offensif anglais serait d’ailleurs lui aussi intéressé par un challenge au PSG où il pourrait retrouver son ancien mentor. Mais Tottenham en facilite pas l’opération…

Selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano, les dirigeants de Tottenham ne seraient pas encore convaincus par la pertinence d’un prêt au PSG pour Dele Alli, et auraient donc indiqué à leurs homologues parisiens qu’ils prendraient le temps de la réflexion dans ce dossier. Mauricio Pochettino aurait donc été mise en salle d’attente pour Dele Alli…

