Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino déjà fixé pour sa grande priorité ?

Publié le 14 janvier 2021 à 15h45 par A.C.

A peine arrivé au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino aimerait retrouver l’un de ses anciens joueurs.

Ces dernières semaines, plusieurs joueurs ont été lié au Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino. En Italie on assure que le nouveau coach du PSG souhaiterait recruter Christian Eriksen, qui était son maître à jouer à Tottenham. En difficulté à l’Inter, le Danois pourrait totalement se relancer en Ligue 1. Mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pochettino a une toute autre priorité. Il aimerait en effet recruter Dele Alli, un autre de ses anciens protégés à Tottenham, qui traverse une période compliquée à Londres avec José Mourinho.

Tottenham ne souhaiterait pas se séparer de Dele Alli