Mercato - PSG : Une condition posée pour l’arrivée de Dele Alli ?

Publié le 13 janvier 2021 à 21h45 par Th.B.

Alors que Dele Alli aurait pris la décision de retrouver Mauricio Pochettino au PSG, Leonardo aurait une condition à remplir pour que cette opération soit une réussite cet hiver.

Et si Leonardo faisait d’une pierre deux coups en bouclant un dossier qui dure depuis le mercato estival tout en satisfaisant son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino ? En recrutant Dele Alli, le directeur sportif du PSG parviendrait à effectuer cette prouesse. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 26 décembre dernier, l’entraîneur du PSG fait de Dele Alli une piste plus alléchante que celle menant à Christian Eriksen à ses yeux. Et tout pourrait s’accélérer dans ce dossier puisque le meneur de jeu de Tottenham, qui n’est pas dans les grâces de José Mourinho, aurait pris la décision de venir au PSG. C’est l’information que Simone Rovera a divulgué sur le plateau de Culture Foot ce mercredi soir. Cependant, selon le journaliste de Téléfoot La Chaîne , Leonardo devrait être certain de pouvoir vendre un joueur du PSG afin de boucler l’opération Alli.

Une arrivée contre un départ, c’est le deal pour Alli !