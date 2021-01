Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Agüero… Le dossier prioritaire de Pochettino s’annonce chaud !

Publié le 13 janvier 2021 à 17h30 par Th.B.

Sergio Agüero est annoncé comme étant la priorité estivale de Mauricio Pochettino. Bien que Manchester City serait décidé à ne pas prolonger le contrat de l’Argentin, le PSG devrait être forcé à livrer une bataille au FC Barcelone dans ce dossier.

Paul Pogba, Lionel Messi ou Sergio Agüero ? Les trois noms énoncés ont été liés au PSG ces derniers comme étant des pistes chaudes de Mauricio Pochettino en marge du mercato estival. Cependant, selon l’agent de joueurs Bruno Satin, la réelle priorité du nouvel entraîneur du PSG ne serait nul autre que l’attaquant de Manchester City, en fin de contrat à la fin de la saison. « À la fin de saison, manifestement, et ça ça a fait partie des discussions lorsque Mauricio Pochettino est venu, c’est de savoir de quelle façon on peut faire bouger l’effectif. Il y a un joueur qui lui plaît beaucoup et qu’il aimerait bien voir venir au PSG et qui de surcroît sera libre au mois de juillet prochain c’est (Sergio) « Kun » Agüero qui naturellement est Argentin et que Mauricio Pochettino connaît très bien et a naturellement suivi lorsqu’il était en Angleterre » . Voici le témoignage clair que Satin a récemment livré sur le plateau du Late Football Club , émission de Canal+. Mauricio Pochettino aurait de fortes chances de voir Sergio Agüero débarquer au PSG l’été prochain puisque Manchester City ne prévoirait pas de mettre des bâtons dans les roues du Paris Saint-Germain. Goal a contacté le clan Agüero qui assurerait qu’il n’existe aucun contact avec les dirigeants des Skyblues concernant une éventuelle prolongation de contrat, bien que le club ait déclaré au début de la saison qu’il y aurait des rapprochements au fil des semaines pour évoquer son avenir. Et la porte serait même ouverte pour un transfert cet hiver. C’est du moins le ressenti de l’ancien gardien de Manchester City David James.

Sergio Agüero ne compte pas quitter Manchester City cet hiver

« Si vous pouvez obtenir de l'argent du PSG pour lui, surtout si l'on tient compte du temps qu'il a passé blessé, prenez-le. Doivent-ils vendre Agüero pour gagner de l'argent ou le laisser partir parce qu'il a été un serviteur loyal ? Laisser partir Agüero ne sera pas parce qu'ils veulent se débarrasser de lui, ce sera plutôt pour le remercier. Si le PSG est intéressé, alors ils le laisseront faire. Ils ont déjà mis des gens en place ». Pour Stadium Astro , David James a fait passer ce message très clair alors que certains bruits de couloir outre-Manche laissent entendre qu’une offensive du PSG pour Sergio Agüero, dès le mercato hivernal serait une possibilité à prendre en considération. Mais qu’en est-il de la position du principal intéressé ? Depuis plusieurs mois désormais, Sergio Agüero lutte contre les blessures et se retrouve contraint de rester écarter des terrains. De quoi le pousser à changer d’air ? À en croire les informations divulguées par Goal , Agüero aurait la ferme volonté de revenir plus fort et d’avoir un impact important sur la deuxième partie de saison de Manchester City afin de tirer sa révérence de la meilleure des manières, lui qui est le meilleur buteur de l’histoire des Skyblues . Le rendez-vous est donc repoussé à l’été prochain pour Sergio Agüero. Et bien que Manchester City ne serait pas un obstacle, un réel challenger se joindrait à la course à la signature de celui que l’on surnomme El Kun.

City décidé de laisser partir Agüero, le Barça en embuscade !