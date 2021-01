Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a un gros coup à jouer pour sa priorité hivernale !

Publié le 13 janvier 2021 à 17h10 par A.M.

Priorité de Mauricio Pochettino pour le mercato d'hiver, Dele Alli souhaiterait absolument quitter Tottenham durant le mois de janvier afin de retrouver du temps de jeu.

Nommé sur le banc du Paris Saint-Germain début janvier pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a rapidement affiché en interne son souhait pour le mercato estival. Rapidement, deux noms ont circulé à savoir ceux de ses deux anciens protégés Christian Eriksen (Inter Milan) et Dele Alli (Tottenham). Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le technicien argentin a une préférence pour l'international anglais qu'il aimerait retrouver au PSG.

Alli fait le forcing pour quitter Tottenham