Mercato - PSG : Aguero, la clé de l’avenir de Messi !

Publié le 13 janvier 2021 à 13h30 par A.C.

Les clubs intéressés par Lionel Messi, comme Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain, pourraient mettre en place un nouveau plan pour rafler la mise.

L’élection à la présidence du FC Barcelone avance à grands pas. Ce 24 janvier va être fondamental pour l’avenir de Lionel Messi, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. L’Argentin, qui peut d’ailleurs librement négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, va en effet prendre une décision en fonction de la nouvelle direction du Barça. En attendant, deux clubs semblent vouloir tenter leur chance pour Messi. Il s’agit du Paris Saint-Germain et de Manchester City, qui ont tous les deux des gros arguments. Le PSG peut en effet compter sur Neymar, qui a récemment lancé un appel à son ancien coéquipier, expliquant vouloir jouer avec lui la saison prochaine. Côté City on compte sur Pep Guardiola, mais également sur Sergio Aguero, proche ami de Messi. Mais l’attaquant mancunien est également en fin de contrat...

Aguero au PSG pour attirer Messi ?

L’avenir de Sergio Aguero pourrait devenir central, dans l’énorme feuilleton Lionel Messi. En Espagne on assure en effet que les deux joueurs aimeraient jouer ensemble en club et, à en croire les informations de La Sexta , cela pourrait bien se faire au Paris Saint-Germain. Dans la capitale, Messi pourrait d’ailleurs faire d’une pierre deux coups, en retrouvant Aguero, mais également Neymar, deux de ses plus proches amis... sans oublier Mauricio Pochettino ! Une arrivée d'Aguero pourrait toutefois faire une victime au PSG, puisque Mauro Icardi serait poussé vers la sortie. Il semble en tout cas que celui qui aura Aguero, possèdera une arme en plus pour Messi.

Le Barça et City se disputent également Aguero