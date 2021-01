Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Aguero... Messi à l'origine d'une révolution au PSG ?

Publié le 8 janvier 2021 à 11h15 par A.M.

Régulièrement cité du côté du PSG, Lionel Messi pourrait attirer avec lui un autre attaquant argentin en fin de contrat dans son club : Sergio Aguero. Et Mauro Icardi en ferait les frais.

Quelle sera l'influence de Mauricio Pochettino sur le mercato du PSG ? Des premières réponses interviendront dès cet hiver puisque le technicien argentin attirer Dele Alli ou Christian Eriksen, deux joueurs qu'il a eus sous ses ordres à Tottenham. Reste à connaître la capacité d'investissement du club parisien sur le mercato. Mais à plus long terme, le technicien argentin pourrait permettre de frapper encore plus fort sur le mercato. Et pour cause, Mauricio Pochettino est régulièrement cité comme un atout pour convaincre Lionel Messi, dont le contrat au FC Barcelone prend fin en juin prochain, de signer au PSG.

Messi pourrait convaincre Aguero... et pousser Icardi au départ