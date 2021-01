Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait attirer une star à Paris !

Publié le 8 janvier 2021 à 8h15 par A.M.

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en tout début d'année, Mauricio Pochettino va rapidement faire le point avec Leonardo concernant le mercato d'hiver. Et à moyen terme, il n'est pas exclu que l'Argentin attire... Sergio Aguero.

En fin d'année, le PSG a décidé de se séparer de Thomas Tuchel afin de nommer Mauricio Pochettino, qui fait son grand retour à Paris après y avoir été joueur entre janvier 2001 et 2003. Bien évidemment, cette arrivée devrait s'accompagner à moyen terme d'une revue d'effectif, le technicien argentin réclamant des joueurs. Pour cet hiver, les noms de Dele Alli et Christian Eriksen reviennent avec insistance, mais le club de la capitale voit plus loin. Et Mauricio Pochettino pourrait bien être un atout de taille au moment de convaincre des joueurs de signer au PSG.

La relation Pochettino-Aguero, un atout pour le PSG ?