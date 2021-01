Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prépare un sale coup à Zidane pour Mbappé !

Publié le 8 janvier 2021 à 0h15 par A.D.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à terme en juin 2022, le Real Madrid voudrait faire plier le PSG lors du prochain mercato estival. Toutefois, Zinedine Zidane pourrait être freiné par le prix de son compatriote français et par Mauricio Pochettino.

Arrivé lors du même été que Neymar en 2017, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat le 30 juin 2022. S'il ne prolonge pas son numéro 7 dans les prochaines semaines, Leonardo pourrait être contraint de le vendre lors du prochain mercato estival pour ne pas le voir partir gratuitement un an plus tard. Alors qu'il voudrait recruter Kylian Mbappé depuis son éclosion à l'AS Monaco, le Real Madrid serait bien décidé à profiter de la situation et aurait même déjà dressé son plan de vol pour obtenir gain de cause.

Pochettino aurait pris les choses en main pour Mbappé