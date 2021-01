Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Alaba... Zidane peut craindre le pire !

Publié le 8 janvier 2021 à 0h00 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Sergio Ramos, qui sera en fin de contrat le 30 juin, le Real Madrid songerait à David Alaba. Alors qu'il aurait pris connaissance des revendications XXL de l'Autrichien, Zinedine Zidane devrait se méfier de la concurrence.

Zinedine Zidane a de quoi s'inquiéter pour Sergio Ramos. Libre de tout contrat le 30 juin, le capitaine du Real Madrid est encore loin d'une prolongation. Dans cette optique, le club merengue sonderait le marché pour lui trouver un potentiel successeur et l'heureux élu pourrait être David Alaba, qui sera également en fin de contrat à l'issue de la saison. Mais pour le défenseur du Bayern, le Real Madrid pourrait se faire devancer par plusieurs écuries européennes.

Le PSG, le Barça, City... s'activent pour Alaba