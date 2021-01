Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Alaba… Le vestiaire de Zidane a choisi son camp !

Publié le 7 janvier 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que David Alaba est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid ces derniers temps, le vestiaire du club de la capitale espagnole n’apprécierait que très moyennement le fait que la direction madrilène réalise un effort financier pour le recruter quand, dans le même temps, elle bloque la prolongation de Sergio Ramos.

Une révolution pourrait intervenir l’été prochain au Real Madrid avec un départ de Sergio Ramos. Arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, le défenseur de 34 ans ne parvient pas à s’entendre avec sa direction sur les termes d’une prolongation. S’il a longtemps été annoncé que la volonté de l’international espagnol d’obtenir un nouveau contrat pour deux années supplémentaires posait problème, le principal obstacle serait désormais la question de son salaire de 12 M€/an, les Merengue lui demandant de le diminuer de 10% s’il souhaite prolonger. Les négociations seraient donc dans l’impasse, tandis que David Alaba, libre en fin de saison, se rapprocherait grandement du Real Madrid en vue de l’été 2021. Une situation qui plairait peu au vestiaire de la Casa Blanca à en croire les derniers échos venus d’Espagne…

Refuser de donner 12 M€/an à Sergio Ramos, mais les offrir à David Alaba ? Les joueurs du Real Madrid n’adhèreraient pas à l’idée !