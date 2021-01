Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel active une piste totalement improbable !

Publié le 7 janvier 2021 à 21h30 par A.M.

Dans l'optique de se renforcer à bas coût en misant sur des jeunes joueurs prometteurs,l'ASSE s'intéresserait Parfait Bizoza (21 ans) milieu de terrain norvégo-burundais qui évolue à Aalesund.

Arrivé au poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne au cours de la saison dernière, Claude Puel a rapidement fixé un objectif très clair pour son projet. Son idée est de mener un recrutement malin en allant dénicher de jeunes talents très prometteurs tout en allégeant son effectif et la masse salariale du club en se séparant des cadres. C'est ainsi que Loïc Perrin et Yohan Cabaye n'ont pas été conservés l'été dernier tandis que Yann M'Vila et Loïs Diony ont été libérés, sans parler de Stéphane Ruffier dont le contrat a été rompu. En parallèle, les Verts se sont renforcés en réalisant quelques jolis coups sans débourser de sommes importantes avec les arrivées d'Adil Aouchiche et d'Yvan Neyou entre autres. Mais alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, Claude Puel ne compte pas en rester là.

L'ASSE s'intéresse à Bizoza