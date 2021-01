Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette terrible annonce sur l’avenir de Stéphane Ruffier !

Publié le 7 janvier 2021 à 19h00 par La rédaction

Mis à pied puis libéré de son contrat par l'ASSE, Stéphane Ruffier pourrait tirer sa révérence.

Stéphane Ruffier rejouera-t-il au football dans le rang des professionnels ? La question est plus que jamais d'actualité. Le gardien de 34 ans a été licencié pour faute grave par l'ASSE ce lundi, après dix ans de bons et loyaux services. Le portier passé par Monaco avait déjà été mis à pied par les Verts durant l'été. À la différence de Christophe Galtier, son ancien entraîneur dans le Forez qui n'a d'ailleurs pas caché son désarroi face à la situation, Claude Puel, l'actuel technicien de l'ASSE, n'a jamais vraiment compté sur Stéphane Ruffier.

« Le dernier match de sa carrière de footballeur »