Mercato - FC Nantes : Un premier départ bientôt acté pour Domenech ?

Publié le 7 janvier 2021 à 13h45 par La rédaction mis à jour le 7 janvier 2021 à 13h58

Tout juste nommé entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech pourrait perdre un joueur au poste de latéral. Joueur qui venait pourtant de prolonger son contrat jusqu'en 2022.

Laissé sur le banc des remplaçants lors du match nul face à Rennes (0-0), le latéral brésilien Fabio s'est dit intéressé par un nouveau défi à l'étranger, comme l'a dévoilé David Phelippeau de 20 minutes . Aussi bien capable d'évoluer en tant que latéral gauche qu'en tant que latéral droit, Fabio a rejoint le FC Nantes à l'été 2018. Depuis, le Brésilien a pris part à 50 rencontres avec les Canaris et reste sur une saison entachée par une grave blessure au niveau du genou. En ce début de saison, Fabio a été titularisé à 12 reprises avant l'arrivée de Raymond Domenech au poste d'entraîneur du FC Nantes. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a pourtant décider de s'en passer pour sa première rencontre à la tête de l'équipe. Et même s'il venait de prolonger son contrat jusqu'en 2022, Fabio a d'autres motivations qui le pousserait à quitter, de manière inattendue, le FC Nantes.

Direction Istanbul pour Fabio ?

Le nouveau défi qui semble plaire au joueur du FC Nantes n'est autre que de rejoindre la Turquie et plus précisément la formation d'Istanbul Basaksehir, club où évolue actuellement l'ancien joueur de l'OL Rafael, qui n'est autre que le frère jumeau de Fabio. À 30 ans, ce dernier pourrait donc quitter Nantes et, même si rien n'est acté pour le moment, les discussions ont été lancées entre les différentes parties, du côté du FC Nantes mais aussi du champion de Turquie en titre.