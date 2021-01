Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un attaquant est plus proche que jamais de rejoindre les Verts !

Publié le 7 janvier 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Ce n'est pas un secret, l'AS Saint-Etienne cherche un attaquant afin de redynamiser son secteur offensif. Et la piste la plus chaude mène bien à Mostafa Mohamed dont l'arrivée semble se concrétiser de plus en plus sérieusement.

Encore une fois cet hiver, la priorité de Claude Puel sera d'attirer un avant-centre. Et pour cause, dans son effectif, l'ASSE possède deux numéro 9 de formation à savoir Charles Abi et Jean-Philippe Krasso. Deux jeunes joueurs qui découvrent le haut niveau et qui ont pour le moment du mal à s'y adapter. A l'avenir, ils seront peut-être des atouts pour les Verts, mais pour le moment, Claude Puel ne peut pas s'appuyer sur eux. Le technicien français a donc essayé différentes formules en alignant Denis Bouanga, Romain Hamouma ou encore Arnaud Nordin à la pointe de son attaque. Sans que cela ne soit réellement concluant. C'est la raison pour laquelle, la priorité de l'ASSE cet hiver est de recruter un nouvel avant-centre. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, la piste menant à l'attaquant de Zamalek Mostafa Mohamed a d'ailleurs connu de sérieuses avancées ces dernières heures.

Mostafa Mohamed fait le forcing !