Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Mostafa Mohamed (Zamalek) en approche

Publié le 6 janvier 2021 à 14h15 par Alexandre Higounet

Conformément à certaines révélations ce jour, le dossier Mostafa Mohamed (23 ans), l’avant-centre égyptien de Zamalek convoité par l’ASSE, entre dans sa dernière ligne droite.

Ces dernières heures, certaines informations sont sorties en France au sujet d’une avancée notable sur le dossier menant à Mostafa Mohamed, l’attaquant égyptien du club de Zamalek. Selon nos informations, cela s’avère tout à fait exact.

Avancées en fin de semaine dernière

En fait, les avancées principales sont intervenues en fin de semaine dernière, les deux clubs arrivant à une situation proche d’un accord. Dans l’entourage de l’ASSE, on confiait alors un réel optimisme sur l’issue des négociations avec Zamalek, le dossier en étant arrivé au niveau des détails. En l’état, l’option la plus probable est donc la finalisation du deal, même si tant que rien n’est définitivement acté, la prudence doit rester de mise. Si Mostafa Mohamed signe comme prévu, les Verts vont plus que jamais devoir vendre pour stabiliser leur compte. Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz apparaissent en première ligne.



A.H.