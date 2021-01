Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria serait sur le point de boucler un nouveau départ !

Publié le 6 janvier 2021 à 12h45 par A.M.

Après Florian Chabrolle, qui s'est engagé avec l'AC Ajaccio, Christopher Rocchia devrait être le prochain joueur à quitter l'OM cet hiver.

Bien que la priorité de l'Olympique de Marseille soit de recruter un avant-centre et un latéral droit, des ventes sont également attendues par Frank McCourt. Et bien que de grosses sommes soient attendues, notamment par le biais d'une vente importante (Sanson, Kamara ou Caleta-Car), l'objectif de l'OM sera également d'alléger son effectif. Dans cette optique, Florian Chabrolle a été libéré de son contrat et a rejoint l'AC Ajaccio tandis que Nemanja Radonjic et Marley Aké pourraient bien être prêtés. Et ce n'est pas tout.

Rocchia sur le départ ?